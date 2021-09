Festung Ehrenbreitstein leuchtet

Tankstellen-Mord: Merkel spricht Angehörigen Mitgefühl aus

Idar-Oberstein Stadt. Die schier unglaubliche und schreckliche Tat in einer Tankstelle in Idar-Oberstein, bei der ein 20-Jähriger erschossen wurde, schockiert auch in Berlin. Ein junger Mann, der seinen Dienst am Samstagabend in der Tankstelle verrichtete, ermahnte einen Kunden, die Mund-Nasen-Maske zu tragen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, der Kunde kam kurze Zeit später zurück und erschoss den jungen Mann. Der Grund: Ablehnung der Corona-Regeln, radikalisiert. Und im Internet feiern so genannte Querdenker und Radikale diese menschenverachtende Tat.

