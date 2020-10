Heimatbuch 2021 liegt druckfrisch vor

Normalerweis wir das Heimatbuch in feierlichen Rahmen im Kreishaus präsentiert. Anders in diesem Corona-Jahr. "Das freiwillige Engagement und die Mithilfe, die die Autorinnen und Autoren in die Entstehung des Buches gesteckt haben, ist ungebrochen hoch. Das ist keinesfalls selbstverständlich und deshalb freut es mich umso mehr“, betont der Landrat, als er das druckfrische Exemplar in Händen hält.

100 ehrenamtliche Autoren haben die gut 370 Seiten der 39. Auflage der Heimatbuchreihe mit lesens- und wissenswerten Geschichten gefüllt.

Wesentlicher Bestandteil ist wieder der Foto-Wettbewerb, der passend das Motto "Kreativ in der Krise" trug.

Erstmals wurde der Fotowettbewerb, der in den vergangenen Jahren noch Jugendlichen und Schulklassen vorbehalten war, für junge und alte Hobbyfotografen geöffnet." Mehr als 100 Fotografien erreichten die Jury, sodass die Auswahl der Siegerfotos alles andere als leicht gefallen ist“, berichtet Landrat Dr. Alexander Saftig. Die ausschlaggebende Idee zum Motto war die schier unbändige Kreativität, die der Lock-Down in der Corona-Pandemie zutage gefördert hat.Dies spiegelt sich in den Fotos wider.

Die sechs ersten Platzierungen erhalten Geldpreise von 300 bis 100 Euro. Platz 1 geht an Volker Grösgen (65) aus Andernach und sein „Vorher – Nachher“-Porträt. Den 2. Platz belegt die Klasse 4a der Grundschule St. Georg aus Urmitz mit ihrer Botschaft „Alles wird gut“. Über Platz 3 darf sich Klara Lohner (16) aus Nickenich freuen, die aufzeigt, wie wichtig es ist die eigene Freiheit zu schätzen. Den 4. Platz belegt Gesa Etzkorn (16) aus Lehmen, deren Foto von einer Maske tragenden Sonnenblume in einem Insekten-Blühstreifen gleichzeitig zum Titelbild ausgewählt wurde. Platz 5 geht an das Foto mit dem Titel „Schutzmasken nähen“ von Charlotte Steinmüller (15) aus Wolken und über Platz 6 darf sich Erika Pausch (69) aus Andernach freuen, die die Corona-Pandemie auf einem Scrabble-Spielbrett zusammengefasst hat.

Auch in diesem Jahr ist es wieder ein Gemeinschaftsprojekt von Autorinnen und Autoren, dem Team vom Weiss-Verlag sowie dem MW-Grafiksatz aus Mayen, der Sparkasse Koblenz und der Kreissparkasse Mayen, ohne deren Unterstützung die Umsetzung nicht möglich wäre.

Das Heimatbuch 2021 ist ab sofort für 7,10 Euro beim WochenSpiegel in Mayen, in Gemeindeverwaltungen sowie Buchhandlungen erhältlich.