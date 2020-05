Klimaschutz auf kommunaler Ebene voran bringen

Mobiles Internet für weitere 5.000 Einwohner in MYK

Mayen. In der nächsten Ausbaustufe sind zehn weitere LTE-Bauvorhaben im Landkreis geplant: Funklöcher schließen und Netzkapazität steigern. "Vodafone" versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5.000 Einwohner und Gäste im Landkreis Mayen-Koblenz mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu wurden drei LTE-Stationen in Mayen und Weißenthurm in Betrieb genommen – und damit gleichzeitig…

