Klimaschutz, demografischer Wandel, Bürger/innenbeteiligung

Erstmals führte die GRÜNE Kreistagsfraktion ihre Klausurtagung digital durch. „Auch wenn persönliche Kontakte und ein physisches Miteinander ungleich besser sind, konnten wir im Rahmen unserer Frühjahrsklausur in Form einer Videokonferenz wichtige Themen erörtern und Ziele für das kommende Jahr festlegen“, so Klaus Meurer, Fraktionsgeschäftsführer und freut sich über die tolle Resonanz, sowie konstruktive Beiträge der Fraktions- und Kreisverbandsmitglieder/innen. "Vorteile einer solchen digitalen Veranstaltung sind neben den Umweltaspekten durch C02 Einsparung, dass so auch Mitglieder aus der Ferne teilnehmen können. So konnte sich zum Beispiel unser langjähriges Mitglied Jürgen Kurz, der derzeit beruflich in China ist, zuschalten und mit seiner Fachexpertise bereichern“, so Meurer,

Neben der Rückschau auf bisher bereits umgesetzte Ziele wurde der Blick auf zukünftige Aktivitäten gerichtet. „Im Bereich des Klimaschutzes sind wir in Zusammenarbeit mit unseren Koalitionspartnern CDU und FDP gut vorangekommen. Der Kreis Mayen-Koblenz hat erfolgreiche Förderprogramme, wie das „Programm für Solarspeicher“, den „Wettbewerb für nachhaltige Entwicklung“, sowie die „Förderung des Rückbaus von Schottergärten“ initiiert. Die Bürger*innen haben diese Angebote sehr gut angenommen. Deshalb sollen die Förderprogramme in diesem Jahr fortgeführt werden. Ebenfalls gut angelaufen ist das über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft initiierte Radwege-Konzept für den Kreis Mayen-Koblenz“, erläutert Fraktionsvorsitzender Wolfgang Treis. „Mit einem Antrag zur „Dach- und Fassadenbegrünung“ wolle wir den Klimaschutz weiter stärken. Gemeinsam mit den Koalitionspartnern streben wir an, den Landkreis Mayen-Koblenz zum energieautarken Landkreis fortentwickeln. Daneben wollen wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten und Plastikmüll soweit wie möglich vermeiden, was auf Initiative unserer Fraktion zwischenzeitlich durch einen entsprechenden Antrag von der Koalition eingebracht wurde. Zur Einbindung aller Bürger*innen in das politische Geschehen im Kreis werden wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern beantragen, die Kreistagssitzungen und Ausschusssitzungen künftig im Videostream zu veröffentlichen. Wir hoffen mit dieser Transparenz politische Entscheidungen der Kreisgremien besser erlebbar zu machen und somit Handlungsfelder verständlicher zu kommunizieren, “ erklärt Klaus Meurer.

Vor dem Hintergrund des immer weiter fortschreitenden demografischen Wandels ist ein Schwerpunkt des kommenden politischen Jahres für die GRÜNEN, die Unterstützung der Senior*innen in einem möglichst langen selbstbestimmten Leben in ihrer gewohnten Umgebung. Projekte wie „Länger daheim“ und „Gemeinsam statt einsam“ sind hier wichtige Leuchtturmprojekte, zu denen Martin Schmitt, sozialpolitischer Sprecher der Kreistagsfraktion, Probleme und Lösungsansätze aus der Praxis erörterten.

Weitere Informationen zur Kreistagsfraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mayen-Koblenz auf www.gruene-myk.de.