Landrat auf dem Weg der Besserung

Trainieren wie die Fußballstars

Prüm. Junge Fußballtalente aufgepasst: Vom 1. bis 4. Juli findet in Prüm das »AS Rom-Trainingscamp« statt. Trainieren wie die römischen Fußballstars? Diese Möglichkeit bieten die Kreissparkasse Bitburg-Prüm und der WochenSpiegel allen fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 14 Jahren in den Sommerferien in Prüm. Ziel der "AS Rom…