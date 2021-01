MYK investiert in den StraÃŸenbau

Buy College Application Essay Rules - Write a timed custom research paper with our assistance and make your teachers startled No more fails with our reliable Folgende Projekte stehen in diesem Jahr auf der Agenda:

• K19, Ausbau zwischen Rieden und Kreisgrenze

• K74, Ausbau von der L206 bis zur Ortslage Ehrenburgertal

• K53/L118/L119, Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes bei Nickenich

• K93, zweite Bauphase des Ausbaus zwischen Mayen und Kottenheim. Der erste Bauabschnitt wurde 2020 fertiggestellt.

2020 konnten folgende Maßnahmen an Kreisstraßen realisiert beziehungsweise begonnen werden:

• K26, Erneuerung der Fahrbahn zwischen K93 und der Zufahrt zum OBI-Baumarkt in Mayen

• K96, Ausbau zwischen Weißenthurm und Mülheim-Kärlich

• K55, Ausbau zwischen Mendig und Thür, voraussichtliches Bauende im Frühsommer 2021.

www.kvmyk.de