Schulen werden saniert

Unter anderem wurde und wird in folgenden Schulen gearbeitet:

- Im Megina-Gymnasium in Mayen laufen seit zwei Jahren umfassende Arbeiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit und zum Brandschutz. Aufzugsanlagen wurden installiert und ein Behinderten-WC errichtet. Wenn in diesem Sommer die Maßnahmen abgeschlossen werden, wurden hier insgesamt 1,2 Million Euro investiert. Am Megina-Gymnasium laufen dezeit Sanierungen an den naturwissenschaftlichen Nebenräumen. 74.000 Euro sind dafür veranschlagt.

- Am Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld lag im vergangenen Jahr ebenfalls der Schwerpunkt auf der Barrierefreiheit, mit Aufzuganlage und behindertengerechten Toilettenräumen. In diesem Jahr werden die Flure brandschutztechnisch angepasst. Bis Ende 2018 soll außerdem ein Treppenlift und eine Hubbühne eingebaut werden.

- An der Carl-Burger Berufsbildenden Schule Mayen stehen die naturwissenschaftlichen Räume im Fokus. Außerdem werden Brandschutz und Barrierefreiheit weiter verbessert. 2017 wurde eine Stahltreppe als zweiter Fluchtweg und im bestehenden Bereich des Treppenhauses eine Aufzugsanlage errichtet. Bis Ende 2018 wird der Brandschutz der Flure verbessert. Es laufen Maßnahmen an naturwissenschaftlichen Lehr-, Übungs- und Vorbereitungsräumen. Insgesamt sind fast 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Für Dachflächensanierungen am Kurfürst-Balduin-Gymnasium sind zudem 250.000 Euro vorgesehen.

- An der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch wird im Rahmen der energetischen Sanierung die Heizungsanlage im Gebäude 2 erneuert. Vorhandene Heizkessel werden dort durch eine Pellets-Heizkesselanlage ausgetauscht. Ein Erdgas-Brennwertkessel verbleibt als Spitzenlastkessel. Zur Versorgung der Sporthalle wird eine Wärmeleitung verlegt und für die heizfreie Zeit in der Sporthalle eine Brauchwarmwasserbereitung installiert. An den Maßnahmenkosten von rund 165.000 Euro beteiligt sich der Bund aus dem kommunalen Investitionsprogramm mit 80 Prozent, das Land mit zehn Prozent.

- Die Genoveva-Schule in Mayen erhält eine energetische Sanierung der kompletten Gebäudehülle. Neben dem Austausch der Fensteranlagen und des Sonnenschutzes erfolgt auch eine Dämmung der Fassade und der obersten Geschossdecke. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. Auch hier werden 90 Prozent gefördert.

Foto: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

