Strengere Corona-Regeln in MYK

»Eifalia« hat sich erweitert

Ahrhütte. Das nennt man wohl unternehmerischen Mut: Mitten in der Corona-Pandemie, in der auch der Schmetterlingsgarten »Eifalia« von Schließung betroffen war, nahm Ulla Große Meininghaus einen sechsstelligen Betrag in die Hand und erweiterte ihren Betrieb - und das ordentlich. Bislang verfügte das Glashaus des Schmetterlingsgartens über eine Fläche von 240 Quadratmetern, jetzt sind weitere 270 Quadratmeter hinzu gekommen.