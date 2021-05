Vulkanpark-Museen öffnen wieder

Kreis Mayen-Koblenz. Ab Dienstag, 18. Mai, öffnen einige der Vulkanpark-Museen wieder ihre Türen. Darunter: das Vulkanpark Infozentrum in Plaidt/Saffig, der Lava-Dome in Mendig, die Erlebniswelten Grubenfeld in Mayen sowie das Römerbergwerk Meurin in Kretz. Die Öffnung erfolgt unter Berücksichtigung des lokalen Inzidenzwertes. Gäste werden…