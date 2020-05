"Weisser Ring" warnt vor Corona-Betrügern

So gestalten sie die an sich bekannten Betrugsmaschen um und versuchen mit Hilfe der teilweisen Verunsicherung und den Ängsten in der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit allerlei Tricksereien gutgläubige Bürger um ihr Geld zu bringen. Dabei ist ihnen jede Hinterlist recht, sei es die Vorspiegelung am Telefon, der Enkel oder ein sonstiges Familienmitglied benötige dringend eine größere Summe Geld für eine sofort notwendige Sonderbehandlung einer Virusinfektion oder ein vermeintlicher Gesundheitsdienst bietet an der Haustür die Überprüfung und Desinfektion des Hauses, der Wohnung an, um bei dieser Gelegenheit nach Geld und Wertgegenständen zu suchen und sie zu stehlen oder zwei Personen geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, einer gibt vor, einen Corona-Test durchführen zu müssen, während der andere die Gelegenheit zum Diebstahl nutzt. Auch im Internet treiben Betrüger, zum Beispiel mit der vorgetäuschten schnellen Lieferung von Atemschutzmasken, Desinfektionsmitteln usw. ihr Unwesen.

Gegen all diese und noch viel mehr unseriöse Täuschungsmanöver hilft nur Eines: Misstrauisch sein! Glauben Sie nicht ohne Weiteres „vermeintlichen Familienmitgliedern oder Bekannten“ am Telefon, fragen Sie kritisch nach, rufen Sie sie besser selbst mit der ihnen bekannten Rufnummer die oder den Betreffende(n) an oder fragen Sie jemand, ob die dubiose Geschichte wirklich stimmen kann. Geben Sie niemals Fremden Geld, andere Wertgegenstände oder Geheimnummern und lassen Sie Fremde auf keinen Fall in Ihre Wohnung, seien deren Begründungen auch noch so plausibel. Kaufen und unterschreiben Sie absolut nichts an der Haustür.

Und wenn Sie doch einmal Opfer von solchen Betrügern oder von einer sonstigen Straftat geworden sind, wir vom "Weissen Ring" sind für Sie da, auch in dieser ungewöhnlichen Zeit. Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen und auch die Polizei zu informieren.

Die bundesweite Rufnummer lautet 116 006 oder direkt für den Kreis Mayen-Koblenz: 01 51 / 55 16 47 02.