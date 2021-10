12.640 Euro fÃ¼r soziale Zwecke

Infos für Gründer jetzt aus einer Hand

Kreis Vulkaneifel. Das neue Internetportal liefert Gründerinnen und Gründer vor dem Start in die Selbstständigkeit alle Informationen, die es dazu in der Vulkaneifel braucht.