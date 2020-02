In jedem Jahr – wenn der Advent naht – bringen "Die Lohner's" ein besonderes Kaffeeteilchen auf den Markt: den "Spendentaler" – ein Rührteiggebäck überzogen mit Schokoladen-Kuvertüre. Beim Verkauf des "Talers gehen von 1,20 Euro Verkaufspreis jeweils 20 Cent an eine jährlich wechselnde, gemeinnützige Organisation. Von der jüngsten Aktion profitierte die Kinderkrebshilfe Mainz.

In den mittlerweile mehr als 150 Filialen der Polcher Bäckerei in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen wurden in den sechs Wochen vor Weihnachten 85.000 "Spendentaler" verkauft, die in der Summe einen Spendenerlös von 17.000 Euro erbrachten. "Das ist die höchste Spendensumme, die wir mit dieser Aktion bisher erlösen konnten. Und das lag auch an unserem Partner, den Männern und Frauen der Kinderkrebshilfe Mainz, die sich mit großem Engagement eingebracht haben", freute sich "Lohner's"-Geschäftsführer Helmut Moll. Das Kompliment gab Eric Schierholz, Vorstandsmitglied der Kinderkrebshilfe Mainz gerne zurück: "Wir sind ja selbst in den Filialen rund um Mainz aktiv gewesen und die Mitarbeiterinnen haben uns sehr unterstützt. Uns ist überall große Herzlichkeit entgegengebracht worden."

Die Kinderkrebshilfe Mainz ist eine gemeinnützige Organisation, die 2009 von Kinderärztinnen und -ärzten des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Mainz gegründet wurde. Ziel ist die Behandlung krebskranker Kinder zu sichern und ihre Heilungschancen zu verbessern, um damit den Krebs gemeinsam besiegen. Unter anderem werden zusätzliche medizinische Fachkräfte und deren Weiterbildung finanziert sowie medizinische Geräte angeschafft.

