Auto überschlug sich auf K 46 bei Polch-Kaan

Dreis-Brück: Grillhütte brennt nieder

Dreis. In der Nacht zum Montag brannte die Grillhütte in Dreis-Brück vollständig nieder. Am Montag, 15. Juni, 2.40 Uhr, rückten die Feuerwehren aus Dreis-Brück, Dockweiler und Waldkönigen zu einem Brand der Grillhütte in Dreis-Brück aus. Wie die Polizei mitteilt, gehen die Beamten auch hier von Brandstiftung aus. In den vergangenen…