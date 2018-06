Beifahrerin schwer veletzt

Pillig. Eine 90-jährige Beifahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 28. Juni, in Pillig schwere Verletzungen erlitten. Ein Pkw war mit einem in einer Kurve entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen. Erst nach der abgeschlossenen Unfallaufnahme, gab eine Zeugin den Hinweis, dass sich vor dem Eintreffen der Streife, eine ältere Dame, die als Beifahrerin mitfuhr, von…