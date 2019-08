Feiern zu den Hits von Bob Marley

Prüm. Der Prümer Sommer ist in vollem Gange und hat den Besuchern in diesem Jahr bereits einige unterhaltsame Stunden beschert. Auch am Donnerstag, 1. August, um 19.30 Uhr wartet ein Highlight auf die feierfreudigen Besucher: Zum WochenSpiegel-Abend kommt »Marley‘s Ghost« nach Prüm.