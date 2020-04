Briefbotschafter für Senioren gesucht

Das Polcher Seniorenzentrum St. Stephanus startet jetzt eine besondere Aktion, um den Bewohnern Abwechslung zu bringen. Gesucht werden Briefbotschafter!

„Liebe Kinder; bitte malt, bastelt, dichtet für die Menschen in unserer Einrichtung. Oder schreibt einen schönen Brief oder eine Postkarte. Wir geben dies an unsere Bewohnerinnen und Bewohner weiter und sind sicher, dass dies ein besonderes Licht in unseren Alltag bringt. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Macht Menschen eine Freude, die es besonders schwer haben in dieser Zeit“, so der Appell von Einrichtungsleiter Torsten Kraus, der um „offene Ohren“ und „aufmerksame Zeilen“ bittet.

„Lassen Sie sich auf die gegenwärtigen und vergangenen Erlebnisse einer anderen Generation ein. Verbinden wir gemeinsam räumliche Distanz mit gelebter sozialer Nähe. Lassen Sie uns gemeinsam in der jetzigen Situation etwas Neues aufbauen“, heißt es in dem Aufruf weiter. Briefe, Postkarten, Videobotschaften können abgegeben oder geschickt werden an: Seniorenzentrum St. Stephanus, Vormaystr. 2 – 8, 56751 Polch, E-Mail: info.polch@marienhaus.de