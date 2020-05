Nicht jammern, sondern machen

Die Gesichtszüge von Willy Wolf haben sich in der vergangenen Woche etwas entspannt. Mit der Lockerung der coronabedingten Einschränkungen darf er wieder - zum Teil - das sein, was er zu seiner Profession gemacht hat. Wolf jammert nicht, sondern er erzählt lieber über das Familienunternehmen "Zur Post", das er in der mittlerweile fünften Generation führt. "Ohne diese Basis würde uns die Krise noch härter treffen", ist er sicher. Dabei denkt er auch an die insgesamt 18 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Sie waren für uns jahrelang da und jetzt müssen wir auch für sie da sein", weitet er seine Unternehmensphilosophie in Sachen Familie aus.

Der Kontakt zu den Gästen hat gefehlt

Am Donnerstag, 14. Mai, starten Wolf und sein Team wieder durch. Zunächst öffnet er Donnerstag und Freitag von 15 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr. "Catering und Feiern fallen ja nach wie vor weg. Und gerade die Feiern tun nicht nur wegen der fehlenden Umsätze weh. Gerade der Kontakt zu den Gästen und deren Dankbarkeit fehlt", so Willy Wolf.

Mit einem Abholservice haben er und sein Team versucht, in den vergangenen Wochen den Gästen ein Angebot zu machen. Das sei auch ganz gut angenommen worden. "Unsere bürgerliche, deutsche Küche kommt an. Das Online-Bestellsystem wird sicher bleiben", blickt Wolf lieber in die Zukunft als zurück.

Und wie geht es weiter? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden genauestens eingewiesen und die Speisekarte wird zunächst einmal etwas kleiner ausfallen. "Es ist ja etwas völlig Neues. Wir müssen schauen, wie unsere Gäste damit umgehen."

Willy Wolf ist ein optimistischer Realist

Die ersten Reaktionen der Gäste sind aber sehr positiv", bleibt Willy Wolf Optimist. Ein Optimist, der aber auch Realist ist: "Ich freue mich auf den Tag, an dem es einen Impfstoff gibt", spricht er wohl allen Menschen aus der Seele.

Weitere Informationen unter: www.catering-partyservice24.de

Hygiene- und Schutzmaßnahmen

- Ab dem 13. Mai ist es Gastronomiebetrieben, jeweils von 6 bis 22 Uhr, gestattet zu öffnen.

- Alle Gäste sind verpflichtet bis zu ihrem Platz einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

- Es besteht eine Anmelde- (auch bei Spontanbesuchen) und eine Reservierungspflicht. Plätze werden zugewiesen.

- Abstand zu den Stühlen des nächsten Tisches mindestens 1,5 Meter.

- Kontaktdaten der Gäste müssen erfasst werden.

- Info: www.dehoga-rlp.de