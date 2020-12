Dorfgemeinschaftshaus beschädigt

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Neuenahr. Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, ereignete sich in Bad Neuenahr, Ringener Straße, Tiefkreisel, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW Fahrer. Laut Zeugenangaben befuhr ein 77 jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler mit seinem E-Bike und ohne Helm den Radweg von Lantershofen kommend in Fahrtrichtung Ringener Straße. Trotz des Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren" kollidierte der Radfahrer mit einem Pkw, der den Tiefkreisel in Richtung Rotweinstraße befuhr. Der Radfahrer wurde von dem Auto so heftig erfasst, dass dieser durch die Luft geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, ereignete sich in Bad Neuenahr, Ringener Straße, Tiefkreisel, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW Fahrer. Laut Zeugenangaben befuhr ein 77 jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler mit seinem…