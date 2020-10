Wer in der dunklen Jahreszeit ein Abendspiel des Bezirksligisten SG Elztal auf der "Alm" besucht und durch Gering anreist, dem dürfte schon häufiger ein beleuchtetes Poster an einem Hallentor aufgefallen sein. Das Foto zeigt den Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Fritz Walter mit dem WM-Pokal nach dem 3:2 Sieg gegen Ungarn im Finale von Bern 1954. Ein großer Tag für Deutschland und den deutschen Fußball.

Für Volker Ackermann ein Tag, der auch in den Erinnerungen seines Vaters ein ganz besonderer war. "Er hat immer erzählt, dass er am 4. Juli 1954 mit meiner Mutter auf die Kirmes nach Kerben gefahren ist. Nachmittags wurde die Tanzveranstaltung unterbrochen und alle lauschten der Radioreportage vom WM-Finale. Es sei ein wunderbarer Tag gewesen", berichtet Ackermann. Und dafür stehe Fritz Walter, der ein Star ohne Allüren war. "Mein Vater hat immer von ihm geschwärmt und als er am 3. Juli 2015 gestorben ist, habe ich den Entschluss gefasst, etwas zur ständigen Erinnerung an ihn zu tun", blickt der Geringer zurück. Dass es ein Bild von Fritz Walter wurde, ist auch seiner Fußball-Leidenschaft geschuldet. Nicht nur sein Vater war im Vorstand des SV Gering/Kollig engagiert. Volker Ackermann ist in seine Fußstapfen getreten und im Moment Trainer der 2. Mannschaft des Vereins. "Ich versuche den Jungs auch die Tugenden Fritz Walters näherzubringen - Fairness und Gerechtigkeit."

Foto: Pauly