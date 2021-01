Erste 75 Mayen-Koblenzer geimpft

Cell Phone Persuasive Speech. We are most trusted custom-writing services among students from all over the world. Since we were founded in 1997 "Ich bin sehr froh, dass die Impfungen in den Impfzentren in Polch und Koblenz heute gestartet sind und die ersten Bürgerinnen und Bürger geimpft werden konnten", sagt Landrat Dr. Alexander Saftig und dankte allen Mitwirkenden, die den Impfstart seit Wochen organisatorisch vorbereitet haben und noch in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten aktiv sein werden. "Ich würde mich freuen, wenn das Impfangebot rege von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird."

Auch wenn die Situation in der Polcher Maifeldhalle für alle Beteiligten – Ärzte, Helfer, Einsatzkräfte und nicht zuletzt Impflinge – Neuland war, sind die Abläufe am ersten Tag von der Aufbereitung des Impfstoffes über die Anmeldung, Aufklärung und Impfung bis hin zum Antritt des Heimwegs reibungslos verlaufen, so die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Bereits am frühen Nachmittag konnte das Team vor Ort Bilanz eines zufriedenstellenden ersten Impftages ziehen. Am Freitag, 8. Januar, werden weitere 75 Personen im Impfzentrum Polch geimpft, bevor ab Montag kommender Woche die Anzahl der Impflinge auf 150 Personen pro Tag erhöht wird.

Die Anzahl der geplanten Impfungen ergibt sich durch die Verteilung des Impfstoffes durch das Land Rheinland-Pfalz. In Abhängigkeit des zur Verfügung stehenden Impfstoffes ist es im Volllastbetrieb mit zwei Impfstraßen grundsätzlich möglich, bis zu 800 Menschen pro Tag in Polch zu impfen. In enger Absprache zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Koblenz wurde vereinbart, dass für MYK-Bürger aus der VG Weißenthurm, VG Vallendar, Stadt Bendorf und der ehemaligen VG Rhens, das Impfzent-rum in Koblenz zuständig ist. Davon einge-schlossen sind die Kommunen Rhens, Brey, Spay, Waldesch, Bendorf, Vallendar, Niederwerth, Weitersburg, Urbar, Weißenthurm, Kettig, Urmitz, Kaltenengers, Sankt Sebastian, Bassenheim und Mülheim-Kärlich. Für alle an-deren Gemeinden aus dem Landkreis Mayen-Koblenz ist der Standort Polch zuständig. Eine Wahl zwischen den Impfzentren ist nicht möglich.

Die Terminvergabe für die Impfungen erfolgt zentral durch das Land Rheinland-Pfalz. Nur wer einen bestätigten Termin hat, kann auch geimpft werden. Impftermine können vereinbart werden unter Telefon 08 00 / 57 58 100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de.

Foto: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz