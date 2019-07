Weinfestival „Wein im Park“ - Wein, Live-Musik und mehr

Bad Kreuznach Stadt. Das beliebte Weinfestival „Wein im Park“ in Bad Münster am Stein-Ebernburg an der Nahe wird in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, gefeiert und lädt an drei Tagen zu Weingenuss, Geselligkeit und guter Unterhaltung in den Kurpark ein.

