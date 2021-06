Geldautomat gesprengt

Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ochtendung, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Anwohner. Wer hat in dem besagten Zeitraum verdächtige Personen oder/und Fahrzeuge wahrgenommen? Wer hat in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen an der Bank oder in der Nähe gemacht?

Hinweise an die PI Mayen: 0 26 51 / 80 11 10, E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Foto: Pauly