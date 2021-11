Geldautomat in Polch gesprengt

"Rettet das Freibad Wittlich"

Go to the right place for the best The Tempest Essay Help. We are an enthusiastic group of young students and we ha ve launched a new Wittlich. Das Bür­ger­be­geh­ren "Ret­tet das Frei­bad Witt­lich" zur Er­hal­tung der dor­ti­gen Frei­bad­be­cken ist un­zu­läs­sig. Dies hat die 7. Kammer des Ver­wal­tungs­ge­richtes Trier ent­schie­den und eine Klage der Bür­ger­initia­ti­ve ab­ge­wie­sen. Die zur Ab­stim­mung ge­stell­te Frage sei weder hin­rei­chend be­stimmt noch einer ab­schlie­ßen­den Ent­schei­dung zu­gäng­lich, so das Gericht.