Glückwunsch zum Abitur

In diesem Jahr waren insbesondere die mündlichen Abiturprüfungen für alle Beteiligten eine nie dagewesene Herausforderung und mehr Nervenkitzel als ohnehin in solchen Prüfungssituationen üblich. Erfreulicherweise konnten am 23. und 24. März die mündlichen Prüfungen mit gesunden Abiturientinnen und Abiturienten für alle erfolgreich durchgeführt werden. Der Verzicht auf die Zeugnisübergabe in feierlichem Rahmen ist natürlich insbesondere für die Abiturientia sehr enttäuschend, doch uns allen wird das Abitur 2020 stets als ein denkwürdiges Ereignis in Erinnerung bleiben.

Trotz der erschwerten Rahmenbedingungen haben alle 79 Abiturientinnen und Abiturienten mit insgesamt sehr beachtenswerten Ergebnissen bestanden.

