Haare geföhnt - Haus brannte

Eintracht Trier: Cinar-Debüt im Bitburger Rheinlandpokal

Trier. Am Mittwochnachmittag, 3. Oktoner, um 15.30 Uhr gastiert Eintracht Trier in der 3. Runde des Bitburger Rheinlandpokals bei A-Ligist SV Sirzenich. Erstmals wird die Mannschaft in Sirzenich dann vom neuen Cheftrainer Josef Cinar betreut. Für den neuen Mann an der Seitenlinie zählt in der Trierer Ortsgemeinde nur eins: Der Einzug in die nächste Runde.

