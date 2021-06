Hier kommt der Sommer mit viel Kultur

Es sind keine 14 Tage mehr bis zum Start des "Kultursommers in Willys Biergarten". Ab dem 4. Juli steigt bis zum 12. September, fast immer sonntags ab 16.30 Uhr, ein Programm rund um Schlager, Chansons, Kabarett, Pop und Soul. Neben Gastronom Willy Wolf, der im vergangenen Jahr mit dem Partner VG Mendig Veranstaltungserfahrungen in Corona-Zeiten sammeln konnte, sitzen heuer die VG Maifeld und der Musiker Thomas Bleser am Regiepult des "Kultursommers" auf dem Maifeld. "Eine starke Partnerschaft", wie es Tina Brust von der Tourist-Information Maifeld formuliert.

Die Motivation diese Partnerschaft einzugehen ist für alle Protagonisten klar: Die "Marke" VG Maifeld wird für Einheimische und Gäste aufgewertet, der Gastronom kann nach vielen Monaten wieder kreativ sein und seine Gäste vor Ort mit kulinarischen Schmankerln verwöhnen. Und für die Künstlerinnen und Künstler gibt es endlich wieder eine "Bühne" mit Publikum. "Kultur ist wichtig. Da schöpft man Kraft daraus", so Maximilian Mumm, Bürgermeister VG Maifeld. Und Thomas Bleser ergänzt: "Wir schaffen ein positives Image für die ganze Region. Und die Künstlerinnen und Künstler sehnen sich einfach nach Publikumskontakt. Endlich kann man sich mal wieder unterhalten. Dass tolle Bands und Solisten zu Gast sind, rundet das Angebot ab", fasst es der gebürtige Dreckenacher Profimusiker in wenigen Sätzen zusammen. Zu den einzelnen Konzerten können jeweils rund 200 Gäste in den Biergarten von Willy Wolf kommen. "Es war von Anfang an eine gelebte Partnerschaft", freut er sich auf den anstehenden "Kultursommer".

Programm:

- 4. Juli: SahneMixx (ausverkauft).

- 11. Juli: MaffayPur

- 18. Juli: ABBA Tribute-Show

- 8. August: Willi & Ernst

- 15. August: Nobel Krainer-Quintett

- 20. August: Spanische Nacht

- 22. August: "Spontan"

- 28. August: Schlagerabend

- 29. August: Stars in Concert – Welthits

- 5. September: Swing & Chansons

- 9. September: Pop & Soul n Natascha Wright & Alfred McGray

- Karten unter: www.SchnellerWilly.de oder 0 26 54 / 63 11.

Foto: Pauly