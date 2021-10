Inklusion meets Bundesliga

Die Mannschaft mit Fußballern mit und ohne Handicap, betreut von Wolfgang Durben und Uwe Klöckner, war Zeuge des 4:1 der Mainzer und zugleich war die Einladung des Bundesligisten an das Team eine für alle Beteiligten besondere Reise in die Landeshauptstadt. "Das hat die Spieler noch enger miteinander verbunden und es war von Mainz 05 eine wunderbare Geste, diese Fußballer nicht zu vergessen", sagt Reiner Plehwe aus Kruft, der für den inklusiven Sport seit vielen Jahren arbeitet und der in Mainz mit dabei war. Auch mit von der Partie war Volker Ackermann aus Gering, der am 9. Oktober auf dem Sportplatz in Gering das Spiel von zwei Inklusionsmannschaften organisiert hatte.

Foto: Reiner Plehwe