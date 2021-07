Inklusion trotz(t) Corona

Letztlich waren es die Mitglieder des VfB Polch sowie die Trainer Wolfgang Durben und Uwe Klöckner, die die praktizierte Inklusion nicht aus den Augen verloren. "Mit der Rhein-Mosel-Werkstatt in Koblenz ist eine kleine Partnerschaft entstanden", erzählt Frank Breitbach, Vorsitzender des VfB Polch. Dazu gehörte auch ein Besuch in der Einrichtung. Das Inklusionsangebot soll jetzt sogar um die Leichtathletik und Tennis erweitert werden. Der Fußball war der Türöffner, denn nach anfänglichen Berührungsängsten hat sich eine richtige Sportfamilie entwickelt. "Am 3. September, wollen wir bei einem Turnier in Trier an den Start gehen", freut sich Wolfgang Durben. Und damit die Jungs dann auch optisch zusammengehören, gab es einen Trikotsatz von "Intersport Krumholz".

Foto: Pauly

www.vfb-polch.de