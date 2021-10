L 82: 2. Bauabschnitt beginnt

Die Arbeiten auf der Strecke zwischen Gering und Kollig und in der Ortsdurchfahrt Kollig sind dann so weit abgeschlossen, dass die L 82 aus Richtung Gering bis zur Schulstraße in Kollig wieder befahren werden kann. Im jetzt Folgenden 2. Bauabschnitt wird die Fahrbahn ab der Schulstraße in Kollig bis zur Einmündung der K 31 vor Mertloch voll gesperrt. Hier erfolgt der weitere Ausbau in der Ortsdurchfahrt Kollig. Darüber hinaus wird die L 82 auf der freien Strecke erneuert und auf sechs Meter verbreitert. Die Umleitung erfolgt wie im 1. Bauabschnitt über Einig (K31).

Foto: Pauly

www.lbm.rlp.de