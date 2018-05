Mit bis zu 100 km/h durch Polch

Stephan Brings rockt mit

Mechernich. Sechs Stunden »Rock am Rathaus« gibt es am Samstag, 9. Juni, in Mechernich. Stephan Brings eröffnet um 17 Uhr mit einem Mitsing-Konzert. Stephan Brings greift bei der zweiten Auflage von »Rock am Rathaus« in die Saiten - weil er der Mechernich Stiftung helfen möchte. Ralf Claßen, dVorsitzender der gemeinnützigen Organisation, die unverschuldet in Not geratenen Mitbürgern…