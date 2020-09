Mit dem Spendentaler ein Lächeln schenken

Die Spendentaler-Aktion der Bäckerei "Die Lohner's" geht in diesem Jahr bereits in die zweite Zusatzrunde. Während die mittlerweile traditionelle, vorweihnachtliche Spendenaktion noch aussteht, wurde mit Blick auf die Corona-Pandemie bereits eine Spendentaler-Kampagne für insgesamt sieben Träger von "Tafeln" im Geschäftsgebiet der Bäckerei initiiert, die insgesamt 21.000 Euro einbrachte.

Das Prinzip ist relativ einfach: 30 Cent vom Verkaufspreis des Spendentalers, der 1,30 Euro kostet, fließen dem sozialen Zweck zu, der ab dem 5. September für sechs Wochen Unterstützung der "Clown-Doktoren" heißt. Der Verein, der sich ausschließlich über Spenden finanziert, organisiert von der Lahn über das Rhein-Main-Gebiet bis in die Pfalz regelmäßige Visiten der "Clown-Doktoren" in Kinderkrankenhäusern, Kinderhospizen und Seniorenheimen. Alles unter dem Motto: "Lachen ist die beste Medizin und verbindet Generationen!" "Die Corona-Krise hat auch diesen Verein wirtschaftlich getroffen", begründet Helmut Moll, Geschäftsführer der "Lohner's", das zweite zusätzliche Spendentaler-Engagement des Unternehmens in diesem Jahr.

34 Clowndoktoren besuchen jährlich rund 60.000 Kinder in 15 Kinderkliniken. Ziel ist es die die kleinen Patienten beim Genesungsprozess zu begleiten und zu unterstützen, erklärt Ruth Albertin, die als Dr. Krümmel, zu den Kindern in die Krankenhäuser geht. Mit Improvisation, Zauberei und ein bisschen Tollpatschigkeit bringen die Clowns den Kindern ein Stück Lebensfreude. Wenn das Kind lacht, können auch die Eltern wieder lachen, gehöre zum Bestreben der ausgebildeten Clowns, wohl wissend, dass der Weg nicht aller Patienten gut endet. Seit dem Grassieren der Corona-Pandemie ist der Besuch in Seniorenheimen – mit dem Schwerpunkt Demenz – nicht mehr möglich. Hier wurden zuletzt Auftritte vor den Häusern angeboten.

Foto: Pauly

www.clown-doktoren.de

www.die-lohners.de