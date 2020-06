Mobilfunk für die Burg Eltz

Aktuelle Lage zum Corona-Virus

Altkreis Monschau. Momentan gibt es 1985 bestätigte Coronafälle in der StädteRegion Aachen (davon 985 in der Stadt Aachen). So sieht die aktuelle Entwicklung aus...Aktuelle Zahlen: Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt insgesamt in der StädteRegion 1985 positive Fälle, davon 985 in der Stadt Aachen.…