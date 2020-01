Mörz erinnert an Joseph Wolf

Anlässlich des 200. Geburtstages des Tiermalers, der am 22. Januar 1820 in Mörz geboren wurde, finden über das Jahr verteilt verschiedenste Veranstaltungen - von Lesungen über Kunsttage bis zu Ausstellung - statt. Auftakt macht die Geburtstagsfeier am Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, in der Schützenhalle.

Das Orga-Team veröffentlicht zum Jubiläumsjahr eine Festschrift "200 Jahre Joseph Wolf - Tiermaler".

Wolf zeigte schon als Kind Talent als Maler und Zeichner. 1848 siedelte er nach England über, wo er sich zum bedeutendsten Tiermaler seiner Zeit entwickelte. Neben wissenschaftlichen Illustrationen schuf Wolf eine Fülle von Gemälden. Obwohl sein Lebensmittelpunkt in England war, besuchte er regelmäßig seine Verwandten in Mörz. Er starb am 20. April 1899 in London.

Die Schirmherrschaft über das Jubiläumsjahr hat Sänger Thomas Anders übernommen, der ebenfalls aus dem kleinen Maifeldort stammt.

Foto:Kruft