Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Oberehe-Stroheich: Mutmaßliche und versuchte Brandstiftung

Oberehe. In Oberehe-Stroheich kam es am gestrigen Samstag zu einem Brand eines Geräte- und Heuschuppens. Auch eine Schutzhütte in Oberehe-Stroheich ist beinahe den Flammen zum Opfer gefallen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.