Motorradfahrer verletzt

Der 19-jährige Motorradfahrer war in Richtung Gappenach unterwegs, als ein Pkw von einem Feldweg nach links auf die K 34 in Richtung Mertloch abbog. Hierbei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser stürzte bei einem Ausweichmanöver und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei wurde er, so die Polizei, leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein geschätzter Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen grauen "VW Golf" oder "VW Polo" gehandelt haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Mayen unter: 0 26 51 / 80 10.

Symbolfoto: Fotolia