Naturschutz im Fokus

An mehreren Stellen weist das grüne, dreieckige Schild mit dem fliegenden Seeadler auf weißem Grund auf das Landschaftsschutzgebiet hin. Hintergrund der Maßnahme der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz sind unerlaubte Touren von Quadfahrern in dem Gebiet. Einzeln oder in Gruppen seien die Kraftfahrzeuge dabei nicht nur widerrechtlich auf nur für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Strecken, sondern auch abseits der Waldwege und sogar durch das Bachbett der Elz gefahren.

"Der Elzbach ist ein gesetzlich geschütztes Biotop und Lebensraum für zahlreiche Arten, wie zum Beispiel Mikroorganismen, Krebse und Fische", erläutert Tanja Stromberg, Geschäftsstellenleiterin der Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz. Neben Bachforelle, Mühlkoppe und Döbel lebe und laiche im Elzbach auch der Lachs. Seit 1994 würden dort im Rahmen des internationalen Wiederansiedlungsprojektes "Lachs 2020" regelmäßig junge Lachse im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz ausgesetzt.

Flora und Fauna im gesamten Elztal profitierten von der naturbelassenen und in der Regel störungsarmen Lage. "Die hier heimischen Eisvögel, Schwarzspechte, Schwarzstörche, aber auch Wildkatzen und Uhus sind allesamt Tierarten, die ebensolche störungsarme Waldgebiete benötigen. Das gilt genauso für die vielen Orchideenarten im Tal, wie zum Beispiel die Küchenschelle", betont Stromberg. Wie wertvoll und schützenswert das Gebiet ist, zeige sich nicht zuletzt daran, dass es europäischen Schutzstatus genießt: Das Vogelschutzgebiet "Mittel- und Untermosel", das Fauna-Flora-Habitat "Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel" sowie das Mosel-Landschaftsschutzgebiet "Schweich bis Koblenz" seien dort verortet. Darüber hinaus handele es sich beim Elztal natürlich auch um eine Region, in der eine sanfte Naherholung und ein naturverträgliches Landschaftserleben möglich sind. Daher appelliere die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz ausdrücklich an alle Menschen, die ihre Freizeit in diesem Gebiet verbringen, die schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt im Elztal zu achten und Hinweis- und Verbotsschildern Folge zu leisten.

Foto: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz/Morcinek

