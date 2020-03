Neue Glocke für St. Firminus

Zwei Extra-Termine für Corona-Abstriche

Kreis Bitburg / Prüm. An zwei Tagen sind weitere Corona-Teststellen in Körperich und Daleiden eingerichtet.Seit Dienstag vergangener Woche ist die Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung in Durchführung des DRK in Betrieb. Auffällig sei, teilt die Kreisverwaltung mit, dass aus dem deutsch-luxemburgischen-belgischen Grenzgebiet kaum Testpersonen in…