Neue Kinderarztpraxis

Die Kinderärztin Dr. Elisabeth Siegmund wird an mehreren Tagen in der Woche in Münstermaifeld die Betreuung der kleinen Patienten übernehmen. Einmal in der Woche will auch Dr. Hamdan vor Ort sein. Beide haben jahrzehntelange Erfahrung. "Wir folgen dem Ruf der Patienten", sagt der Arzt, der neben seiner Hauptpraxis in der Koblenzer Schlossstraße noch medizinische Zweigstellen auf der Karthause, in Bendorf und Dieblich betreibt. Schon jetzt betreue seine Praxis die meisten Kinder mit Herzrhythmusstörungen beziehungsweise Herzfehlern im Großraum Koblenz. "Die Leute vertrauen uns und viele Maifelder haben sich gewünscht, dass wir vor Ort kommen." Gleichzeitig bedankt er sich für die Unterstützung durch die Verbandsgemeinde Maifeld, die Stadt Münstermaifeld und die Kassenärztliche Vereinigung. So hat die Stadt Münstermaifeld das ehemalige Notariat umgewandelt und vermietet die Räume jetzt an die Arztpraxis und die Verbandsgemeinde unterstützt die Praxis mit ihrem Programm zur Förderung der ärztlichen Versorgung auf dem Maifeld.

Foto: VG Maifeld

www.maifeld.de