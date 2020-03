Neuer Wekstattleiter

Der Werkstattstandort in Polch ermöglicht Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Beeinträchtigung eine Teilhabe am Arbeitsleben und bietet ihnen bedarfsgerechte und sichere Arbeitsplätze in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Neben 180 Menschen mit Behinderung arbeiten hier 48 Fachkräfte in den Bereichen Betreuung, Produktion und Verwaltung.

Dieter Schäfer ist zusätzlich verantwortlich für den Lokalen Teilhabekreis "Polch verbindet". Der 2012 gegründete Teilhabekreis ist eine gemeinsame Initiative der Caritas Werkstätten in Polch und des Caritas Zentrums mit Wohn- und Begleitangebote in Mendig, Polch und Mayen. Der Teilhabekreis setzt sich zusammen aus freiwillig engagierten Bürgern mit und ohne Behinderung aus Polch und Umgebung. Ziel der Initiative ist es, Menschen mit Behinderung bei der aktiven Teilhabe am Leben in der Gemeinde zu unterstützen, sie aktiv am Gemeinwesen zu beteiligen und ihnen so eine Mitgestaltung zu ermöglichen.

Die Caritas Werkstätten haben zum Jahresbeginn ihre Organisationsstruktur im Kreis Mayen-Koblenz verändert und an die Werkstattstruktur in den Kreisen Ahrweiler und Cochem-Zell angepasst. Seitdem leitet in allen drei Landkreisen jeweils ein Einrichtungsleiter die kreisweiten Werkstattstandorte: Pascal Birtel wie bisher die Betriebsstätten im Kreis Ahrweiler, Thomas Zenner wie bisher die Betriebsstätten im Kreis Cochem-Zell und Christoph Hüging seit Jahresbeginn die Betriebsstätten im Kreis Mayen-Koblenz. Prokurist Franz Josef Bell: "Die Größe unseres Werkstattverbundes im nördlichen Rheinland- Pfalz und die damit verbundenen geografischen Entfernungen, aber auch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erfordern eine solche Weiterentwicklung der Organisationsstruktur. Mit dieser einheitlichen Struktur sind wir in der Lage, die zukünftigen Herausforderungen zu meistern und inklusive Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in den Landkreisen zu gestalten und zu realisieren."

Foto: Caritas Werkstätten

www.st-raphael-cab.de