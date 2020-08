"Noble Composition" spielt in Welling

Willy Wolf Inhaber des „Hotel zur Post in Welling“ und Thomas Bleser Bandleader der europaweit bekannten Gala- und Partyband „Noble Composition“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten den Menschen eine Plattform zu geben, wo sie tolle Musik-Events in Verbindung mit einem hervorragenden Essen erleben können. Wichtig ist den beiden, dass die „Corona Maßnahmen“ eingehalten werden, und der Rahmen hierfür wurde geschaffen. Ob „Spirit of ABBA“ oder „MAFFAYpur“ die bereits in „Willy`s Biergarten“ aufgetreten sind, Thomas Bleser ist bestrebt hochkarätige Bandbesetzungen an den Start zu bringen.

„The Best of Pop- and Soul“, steht am 04 September 2020 auf dem Programm. Mit Bonita Niessen, Joyello Sabatelli und Caroline Mhlanga konnte man drei durch Funk- und Fernsehen bekannte Sänger/innen gewinnen, die zusammen mit der Band „Noble Composition“ auftreten werden. Songs von Michael Jackson, Tina Turner, Kool and the Gang, Earth Wind and Fire und viele mehr stehen auf dem Programm.

Am Piano wird Achim Brochhausen, Gitarre Jonas Brochhausen, Bass Andreas Düro und Thomas Bleser an den Drums zu hören und sehen sein.

Info zu den Sängerinnen und Sänger:

Bonita Niessen: Eine der besten Blues- Musical-Pop Sängerinnen Europas. Seit Jahren ist die gebürtige Kapstädterin als überaus erfolgreiche Sängerin etabliert. Die temperamentvolle Sängerin und Songschreiberin ging mit Till Brönner auf Deutschland Tournee und ist u.a. mit bzw. für Dahlia Lavi, Stefanie Heinzmann, Helene Fischer, Heavytones, Eurythmics, Kool & The Gang, Bootsy Collins, Bobby Kimball (Toto), T.M. Stevens, und Michael Bublé aufgetreten. Nach ihrem erfolgreichen TV- Auftritt bei TV TOTAL genoss die gebürtige Südafrikanerin viel Aufmerksamkeit für ihre Powerstimme und energischen Performances

Joyello Sabatelli: Ob mit Beatrice Egli, Tiziano Ferro, Ricky Martin, Lutricia Mc Neill sowie in unzähligen TV Auftritten bei RTL ist Joyello zu sehen. Zuletzt sah man ihn an der Seite von Dieter Bohlen bei dessen großer „Mega Tournee“ 2019. Ein Sänger und Entertainer der Extra – Klasse.

Caroline Mhlanga: Caroline ist eine feste Größe auf sämtlichen Bühnen in ganz Europa. Sie zieht ihr Publikum mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme und ihrem kräftigen Soultimbre in ihren Bann. Ihren Erfolg verdankt die junge Sängerin mit den südafrikanischen Wurzeln nicht nur ihrer außerordentlichen Stimme, sondern ebenso ihrer explosiven Bühnenpräsenz und ihrem natürlichen Charme, mit denen sie sofort den "heißen Draht" zum Publikum findet