In den DLG-Qualitätsprüfungen werden alljährlich zahlreiche Produkte des Süß- und Salzgebäckherstellers GdB eingehend untersucht. Das Ergebnis überzeugte auch dieses Mal durchgehend – sowohl in der sensorischen Produktanalyse als auch in der Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung und in Laboranalysen. "Durch die Auszeichnung werden wir in unserem stetigen Streben nach höchster Qualität bestätigt. Das haben wir auch maßgeblich unseren erfahrenen Mitarbeitern zu verdanken, durch deren Expertise wir unsere hohen Standards erzielen können", sagt Peter Gries, Pressesprecher von Griesson - de Beukelaer. "In jedem Bereich überprüfen wir die Rohstoffe, Prozesse und Produkte und stellen mit unserem eigenen Kodex für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz höchste Anforderungen an Zutaten und Herstellungsverfahren."

Unternehmen müssen nicht nur fünf Jahre in Folge an den Internationalen Qualitätsprüfungen des DLG Testzentrums Lebensmittel teilnehmen, sondern auch pro Jahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem "Preis für langjährige Produktqualität" ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er die erforderliche Anzahl an Prämierungen nicht, verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.

www.griesson-debeukelaer.de

www.dlg.org