Schlichten statt richten

Nicole Hammerschmidt wurde jetzt für den Bezirk Münstermaifeld vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Dieter Müller an, der das Ehrenamt nach 20 Jahren abgegeben hat. Nachfolger von Erich Scherhag, der ebenfalls zwei Jahrzehnte als Schlichter fungierte, wird Wolfgang Menzel aus Polch. Im Rahmen einer Feierstunde wurden die "alten" Schiedsmänner verabschiedet und die "neuen" in das Ehrenamt eingeführt.

Dank für 20 Jahre ehrenamtlichen Einsatz

Amtsgerichtsdirektor Bernd Schmickler und VG-Bürgermeister Maximilian Mumm dankten Erich Scherhag und Dieter Müller, dass sie sich 20 Jahre lang für die Probleme anderer Menschen Zeit genommen haben. "Sie haben Ihr Amt beide sehr gewissenhaft und auch erfolgreich ausgeführt. So konnten Sie in vielen Fällen entscheidend dazu beigetragen, dass Konflikte gelöst und Gerichte entlastet wurden", lobte Bernd Schmickler. VG-Bürgermeister Mumm unterstrich den großen Einsatz der beiden für ihre "bestimmt nicht vergnügliche Aufgabe", die aber in Zeiten überlasteter Gerichte und Polizeidienststellen unverzichtbar sei.

Streitkultur hat sich geändert

In 20 Jahren als Schlichter haben sowohl Müller als auch Scherhag viel erlebt. "Die Streitkultur hat sich geändert, die Streitfreudigkeit ist gestiegen", können beide unterschreiben. In jüngerer Zeit kamen viele Beleidigungen in den sozialen Medien dazu: "Dabei berufen sich die Betroffenen oft auf ihr Recht auf freie Meinungsäußerung." Trotzdem ziehen die beiden "alten Hasen" ein positives Fazit. Jede Menge offizieller Verfahren konnten durch die Schiedsmänner verhindert werden. Bei diesen so genannten Tür- und Angelfällen reichte es oft schon, den Betroffenen richtig zuzuhören. "Viele Streithähne haben sich nachher die Hand geschüttelt und im Guten geeinigt."

Ansprechpartner in den Schiedsamtsbezirken der VG Maifeld

Münstermaifeld: Nicole Hammerschmidt, 0 26 05 / 9 62 51 77

Polch: Wolfgang Menzel, 0 26 54 / 23 76

Ochtendung: Jürgen Endres, 0 26 25 / 55 19

Foto: VG Maifeld

