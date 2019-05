Geldautomat in Salmtal aufgebrochen

Kreis Bernkastel-Wittlich. Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Geldautomat in Salmtal aufgebrochen. Die Täter sind flüchtig. Am Mittwoch, 22. Mai kam es um 2.04 Uhr zum Aufbruch eines Geldautomaten einer der Volksbank in der „Neuer Bahnhof“-Straße, Salmtal. Bei dem Einbruch in die Bankfilliale kam es zu Schäden an Fenstern und Türen. Die bisher unbekannten Täter sind…

weiterlesen