Staatsanwaltschaft KÃ¶ln Ã¼bernimmt

Urteil gegen Schleuser gefällt

Gemünd. Nach erfolgreichen Ermittlungen der Bundespolizei wurden vom Amtsgericht Schleiden und vom Amtsgericht Aachen die Urteile gegen zwei Schleuser gefällt.