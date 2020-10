Straßenwalze beschädigt

Einbrüche in Ayl, Pellingen und Trassem

VG Saarburg. Gleich insgesamt drei Einbrüche ereigneten sich am vergangenen Freitag und Samstag. Betroffen waren Häuser in Ayl, Pellingen und Trassem. Am Freitag, dem 9. Oktober, zwischen 9 Uhr und 10:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Trierer Straße in Ayl ein. Der oder die Täter brachen ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und gelangten so ins Innere. Am…