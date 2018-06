Teurer Kaffee

Feuer in Hotel: Etage geräumt

Nürburg. Nachdem es am Freitagabend in einem Hotel in Nürburg gebrannt hatte, musste eine der Etagen aufgrund der Rauchentwicklung geräumt werden. Am Freitagabend, 15. Juni, kam es im Untergeschoss eines Nürburger Hotels zu einem Brand. Eine Waschmaschine geriet in Brand und der Rauch verbreitete sich durch den Kamineffekt im Treppenhaus bis in das oberste Geschoss des Hotels. Das Feuer konnte…