Treffen unter "FuÃŸballkumpels"

Need a see url? We use two expert editors on every document. We offer fast and high quality proofreading at an affordable flat rate. Im Rahmen der europäischen Fußballwoche hat der VfB Polch inklusive Fußball-Abende organisiert, die von vielen Fußballern des Maifeldes mitgestaltet wurden. Auch mehrere Einrichtungen der Behindertenhilfe waren in Polch am Start, so auch Kicker der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) Koblenz. Jetzt besuchten der VfB-Vorsitzende Frank Breitbach und die beiden Übungsleiter der Trainingsabende, Wolfgang Durben und Uwe Klöckner, die Sportler der Rhein-Mosel-Werkstatt Koblenz. Gemeinsamer Tenor war, Corona zu trotzen. Und die Maifelder waren auch nicht mit leeren Händen gekommen. Als Motivationshilfe hatten sie umfangreiche Geschenke mitgebracht. Mit Sport-Shirts, Trikots und Winterjacken lässt sich nun Outdoor-Sport betreiben. Ebenso durfte ein Nasen-Mund-Schutz vom VfB Polch für alle Sportler nicht fehlen. Rechtzeitig zur Adventszeit gab es auch gut gefüllte Nikolaustüten und den Adventskalender des Fußballverbandes Rheinland. Sichtlich gerührt nahm RMW-Fußballer Christian Pischke die großzügige Spende entgegen und versprach den "Fußballkumpels aus Polch", dass man die Geschenke sinnvoll nutzen und fair aufteilen werde. "Der Besuch macht uns sehr stolz und glücklich", merkte Pischke freudig an und übergab den Polchern eine Fotocollage von den gemeinsamen Fußballabenden im Herbst. Der VfB-Vorsitzende Frank Breitbach bedankte sich im Namen seiner Delegation: "Wir wollten als VfB Polch in der schweren Zeit für unsere Freunde in den Einrichtungen auch ein Zeichen setzen und unserer sozialen Verantwortung als Sportverein gerecht werden. Wir werden auch in 2021 inklusiv aktiv sein und freuen uns auf die Fortführung unserer inklusiven Veranstaltungen mit tollen Sportlern."

www.vfb-polch.de