Weihnachtserinnerungen aus "de LamÃ¤ng"

Are you looking for high quality multilingual Essay Com In English in india ? We give you professional Article writers for your Writing needs "Erinnerungen sind die Wärmflaschen fürs Herz" heißt es. Mit zunehmendem Alter trifft diese Aussage wohl immer mehr zu, denn es sind die schönen Erinnerungen die hängen bleiben und die vielleicht auch nicht immer schöne Vergangenheit ein klein wenig verklären. Erinnerungen sind dann auch Balsam für die Seele. Balsam, den die Polcher Gruppe "Aus de Lamäng", Manfred Höger, Fred Strässer und Peter Hermen, in der Weihnachtszeit gerne verteilt. Schritt für Schritt werden Erinnerungen gemeinsamer Weihnachtsvorbereitungen besungen, so wie die Sänger die Adventszeit aus ihrer Jugendzeit in Erinnerung haben. Der abendrote Himmel und die Wahrnehmungen aus der kalten Jahreszeit wurden vom Trio, das mit Karina Strässer zum Quartett wurde, textlich verarbeitet. Ebenso das Plätzchenbacken der Kinder, das immer etwas Besonderes war, umgesetzt in dem beeindruckenden Ambiente des Heimatmuseums "Christinas Stube". Der Tannenbaum wurde traditionell im Wald geschlagen und anschließend gemeinsam von den Protagonisten mit Kugeln und Kerzen geschmückt. All die Erinnerungen wurden bildlich an schönen Standorten in Szene gesetzt. Ein besonderes Highlight ist der Abschluss mit der Kapelle in Nettesürsch, die von der Familie Heinrich zur Verfügung gestellt und für das Weihnachtsvideo eigens von Andreas Strässer illuminiert worden ist.

Affordable pricing. We specialise in providing students with high quality essay and dissertation writing. Decided to help with c homework uk get your dissertation "Das im Sommer veröffentlichte Video ,Unsere Heimat' hat bereits eine sehr gute Resonanz gehabt. Das Folgeprojekt startete mit dem Texten und Komponieren bereits im September. Das Video ist ein weiterer Ausdruck der heimatlichen Verbundenheit. Gerade in der Zeit, in der auf Grund der Corona-Pandemie die Menschen auf Vieles verzichten müssen, soll es bereits in der vorweihnachtlichen Zeit Freude bereiten", hoffen die Musiker auf den gewünschten Effekt. "Aus de Lamäng" konnte sich über viele helfende Hände freuen, die an der Produktion mitgewirkt haben – vom Sponsoring eines Tannenbaumes bis hin zu den "Plätzchenbäckern" im einzigartigen Ambiente von "Christinas Stube". "Es gab noch weitere stille Helfer, die das Projekt unterstützt haben. Auch ihnen gilt unser Dank. Unsere Freude während der Gesangs-, Foto- und Filmaufnahmen ist im Video erkennbar", sind sich die Sänger sicher.

Das Video kann auf der Facebookseite »Aus de Lamäng« abgerufen werden: www.facebook.com/AusdeLamaeng

Our remarkable dissertation editors offer the best conditions and all kinds of http://www.bavaria-hausverwaltung.de/?essays-on-life-as-a-teenagers, thesis editing and dissertation proofreading Fotos: Strolch-Foto