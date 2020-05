23-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A 48

Mayen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag auf der A 48 bei Bassenheim. Ein 33jähriger Mann war mit einem Pkw Skoda auf der A 48 in FahrtrichtungKoblenz unterwegs. In der Gemarkung Bassenheim fuhr der Fahrer aus bislang ungeklärterUrsache auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Dieser kam dabei ins Schleudern undkollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer des Lkw wurde durch denVerkehrsunfall nicht verletzt. Der Fahrer des Pkw, sowie dessen 23-jährigerBeifahrer aus dem Westerwaldkreis wurden durch die Folgen des Unfalles imFahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrerwurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in einKrankenhaus verbracht. Der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle.Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf schätzungsweise 30.000 bis 40,000 Euro. Im Einsatzbefanden sich Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Mendig sowie der Polizeiinspektion Mayen. Darüber hinaus waren ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber, ein Gutachter sowie zwei Abschleppdienste im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Koblenz musste aufgrund derUnfallaufnahme, sowie der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung dauert mehrere Stunden.

