600 Flaschen Desinfektionsmittel gespendet

Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hat die "Reichskronenapotheke Dr. Schlags" in Zusammenarbeit mit der "Johannes-Apotheke" in Treis und der "Brennerei Hubertus Vallendar" in Kail große Mengen von Desinfektionsmittel hergestellt, als die Nachfrage hoch und das Angebot noch sehr begrenzt waren. Gemeinsam hatte man die Produktion von etwa einer Tonne Desinfektionsmittel pro Tag auf die Beine gestellt, um so zu bezahlbaren Preisen Einrichtungen in der Region zu beliefern, wie Arztpraxen, Altenheime, Gesundheitsämter und Kliniken.

"Wir sind für diese großzügige Unterstützung sehr dankbar, die den Ablauf in den Einrichtungen damit ein Stückchen sicherer macht", so Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid, der gemeinsam mit Büroleiter Christoph Buttner die Spende entgegennahm.

Foto: Bernd Wollenweber/Stadt Mayen

www.mayen.de